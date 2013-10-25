"Арсенал" не з'явився на матч з "Таврією"

Старший тренер "Таврії" Янніс Хрістопулос радий трьом очкам, але йому не сподобався шлях, яким вони дісталися його клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Таврія".

"До цієї гри ми готувалися так само, як і до інших ігор чемпіонату. Цей матч повинен був стати для нас черговим фіналом" , - сказав Хрістопулос.

На тему: ФК "Арсенал" може припинити своє існування вже цієї п'ятниці

"Ми раді, що на даний момент заробили три очки, але не раді способу, яким це здійснилося, хотіли заробити три бали в чесній боротьбі на полі. Ми бажаємо всього хорошого "Арсеналу". Це не дуже приємна річ, яка інколи трапляється в світі футболу - неявка суперника. Ми всі сподіваємося, що найближчим часом команда з Києва знайде вихід із ситуації, що склалася" - підсумував він.

Нагадаємо, причиною неявки футболістів стали проблеми з фінансуванням, які почалися ще наприкінці 2012-го року, коли клуб перестав фінансувати його колишній власник Вадим Рабинович. У лютому 2013-го року футбольний клуб викупив народний депутат України Олександр Онищенко. 2 жовтня він вийшов з проекту, пояснивши свої дії тим, що колишній власник ФК Рабинович не передав йому повний пакет документів для володіння клубом.