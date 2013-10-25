Арсенал не поїхав на гру з Таврією - Ващук

Про це заявив спортивний директор ФК "Арсенал" Владислав Ващук, коментуючи фінансові проблеми клубу порталу football.ua.

Зокрема, Ващук зазначив: "Так, ми залишаємося в Києві — сьогоднішнього матчу з «Таврією» не буде. Це кінець? Ну, про це ви краще у пана Головка (Віктор Головко - генеральний директор ФК "Арсенал") запитайте — йому видніше. Я ж відповідаю лише за спортивну частину".

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Згідно з регламентом змагань УПЛ, про скасування матчу і зарахування технічної поразки "Арсеналу" може бути офіційно оголошено тільки за півтори години до початку гри. Початок матчу "Таврія" - "Арсенал" заплановано на 19.00.

Таким чином, офіційна інформація про цю гру надійде не раніше 17.30.

Як повідомляв УНІАН, проблеми з фінансуванням у ФК "Арсенал" почалися наприкінці 2012 року, коли клуб перестав фінансувати його колишній власник Вадим Рабінович. У лютому 2013 року футбольний клуб викупив народний депутат України Олександр Онищенко. 2 жовтня він вийшов з проекту, пояснивши свої дії тим, що колишній власник ФК Рабінович не передав йому повний пакет документів для володіння клубом.