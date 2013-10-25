У тренера "Металіста" Маркевича після матчу зламано ніс та пошкоджено око

Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич після вчорашньої травми почувається добре, пишуть "Вести".

Нагадаємо, вчора Мирон Богданович грав у футбол. Під час другого матчу з ветеранами коуч отримав удар головою. Після невдалого зіткнення Маркевича відвезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де відразу ж прооперували.

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Як повідомив нам співробітник невідкладної «допомоги», у тренера - осколковий перелом носа і розрив повіка. «Ніс вправили, наклали шви, обробили. Окуліст подивився Мирона Богдановича і сказав, що загрози зору немає», - сказав медпрацівник. Лікарі поки вирішують, чи зможе Маркевич підтримати свою команду в завтрашньому домашньому матчі проти « Карпат».