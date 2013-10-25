У тренера "Металіста" Маркевича після матчу зламано ніс та пошкоджено око
Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич після вчорашньої травми почувається добре
Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич після вчорашньої травми почувається добре, пишуть "Вести".
Нагадаємо, вчора Мирон Богданович грав у футбол. Під час другого матчу з ветеранами коуч отримав удар головою. Після невдалого зіткнення Маркевича відвезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де відразу ж прооперували.
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Як повідомив нам співробітник невідкладної «допомоги», у тренера - осколковий перелом носа і розрив повіка. «Ніс вправили, наклали шви, обробили. Окуліст подивився Мирона Богдановича і сказав, що загрози зору немає», - сказав медпрацівник. Лікарі поки вирішують, чи зможе Маркевич підтримати свою команду в завтрашньому домашньому матчі проти « Карпат».