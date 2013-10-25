Боксер Буценко став бронзовим призером чемпіонату світу
13:36, 25 жовтня 2013Спорт
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Українець Микола Буценко став бронзовим призером Чемпіонату світу з боксу, який відбувається в Алмати.
Микола Буценко отримав бронзу / Фото : sport-xl.net
Про це УНІАН повідомили у Федерації боксу України.
У півфінальному поєдинку українець поступився росіянину Володимиру Нікітіну роздільним рішенням суддів з рахунком 2:1. Перемігши у першому раунді, Буценко, на думку суддів, не зміг втримати лідерство у рингу у наступних двох раундах. Судді зафіксували такі оцінки - 29:28, 28:29, 27:30.
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Таким чином, на чемпіонаті світу збірна України завоювала одну медаль - бронзову. На попередніх стадіях змагань припинили боротьбу усі інші представники збірної України.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат триватиме в Алмати до 26 жовтня.
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