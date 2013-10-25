Суркіс очікує, що "Динамо" вийде в плей-оф з першого місця

"У роздягальні я, перш за все, привітав команду з перемогою. Було видно, що поставилися до матчу серйозно. Спочатку було якесь хвилювання, наче ланцюги на ногах, тому те, що не пропустили - вже добре. Але свої моменти потрібно реалізовувати, незалежно від рахунку. Нереалізація була, наприклад, в Австрії. Це розслабляє, а потім доводиться мучитися. З такими командами потрібно забити швидкий м'яч, а далі доводити справу до логічного кінця", - розповів Ігор Суркіс.

За словами Суркіса, веселим він буде тоді, коли команда вирішить своє завдання - вийде з підгрупи, повідомляє dynamomania.com.

Читайте також: Блохін вибачився перед Гусєвим за невиправдану заміну

"Причому, враховуючи сьогоднішню нічию «Генка», потрібно намагатися вийти з першого місця. Є престиж та імідж клубу, треба заробляти рейтингові очки для себе і України, щоб потім при жеребкуванні не було конфузів, при яких ми б шкодували, що не виграли ту чи іншу гру", - підкреслив він.

Суркіс вважає, що команді ще потрібен час, щоб всі притерлися і почали один одного розуміти.

"Потенціал команди видно, кожен гравець - індивідуально сильний. Але індивідуальності у футбол не грають, грає команда. Нам ще належить її зробити", - додав президент "Динамо".