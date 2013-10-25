Блохін перепросив перед Гусєвим за невиправдану заміну

Олег Блохін задоволений результатом гри "Динамо" - "Тун".

"Думаю, що сьогодні ми і результату добилися, і гра нам вдалася. В цілому, я задоволений командою. Звичайно , знову багато моментів не використовували , проте найголовнішим для нас було завоювати три очки", - пояснив тренер "Динамо" на прес-конференції після матчу.

Щодо ситуації із заміною Гусєва, тренер перепросив.

"Вийшла накладка. Хтось показав про необхідність заміни. Чи то Велозу, чи то ще хтось. А докричатися до Олега було важко. Погодьтеся, було б дивно міняти людину після того, як він провів на полі всього десять хвилин, та ще й гол забив. Можу перепросити перед Гусєвим. Буває таке..." , - сказав Блохін.

На запитання про дебют Макаренко Блохін відповів:

"Макаренко вже давно грає. До того ж, я оцінюю команду в цілому. Незалежно від того, хто грає, хто не грає, хто красиво грає, хто - не красиво, хто хороший футбол показує, хто - не хороший".