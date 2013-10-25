Аруна: Мені дуже шкода, що я не забив

"Гра склалася для нас вдало. Швейцарці зробили акцент на руйнівних діях. На щастя, нам вдалося розкрити їх оборону і здобути перемогу", - заявив футболіст.

За його словами, тренер команди Блохін у перерві був небагатослівним: "Головне, що він сказав - це те, що нам потрібно бути сконцентрованими на грі і продовжувати атакувати. Нам вдалося забити ще двічі і виграти гру", - цитує слова Аруни fcdynamo.kiev.ua.

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"Мені дуже шкода, що я не забив, але найголовніше - це перемога команди. Ми виграли, і не проблема, що мені не вдалося відзначитися. Чи не забив я, зате забили партнери по команді", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" у матчі Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" обіграло швейцарський "Тун" з рахунком 3:0.