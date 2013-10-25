Тренер "Туна" обіцяє вдома взяти реванш у "Динамо"

"Сьогодні наша команда показала все, на що здатна. Але навіть при цьому" Динамо "було сильніше. Ми грали занадто метушливо, і не могли заспокоїтися, знайти правильний шлях у грі. При такій ситуації результат добити складно", - сказав Фішер, якого цитує Обозреватель.

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"Відзначу високий клас гравців "Динамо". Але ми винесемо уроки з того, що побачили. Ми повчилися і набули досвіду. Буде реванш у Туні, тоді й подивимося.

Ярмоленко показав хорошу гру, був одним з кращих, тому заслужив собі подарунок до дня народження у вигляді голу і перемоги "Динамо", - додав тренер швейцарців.

Нагадаємо, в матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" розгромило вдома "Тун" з рахунком 3:0.