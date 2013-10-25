Тренер "Туна" обіцяє вдома взяти реванш у "Динамо"
Головний тренер швейцарського "Туна" Урс Фішер прокоментував матч Ліги Європи проти "Динамо".
"Сьогодні наша команда показала все, на що здатна. Але навіть при цьому" Динамо "було сильніше. Ми грали занадто метушливо, і не могли заспокоїтися, знайти правильний шлях у грі. При такій ситуації результат добити складно", - сказав Фішер, якого цитує Обозреватель.
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"Відзначу високий клас гравців "Динамо". Але ми винесемо уроки з того, що побачили. Ми повчилися і набули досвіду. Буде реванш у Туні, тоді й подивимося.
Ярмоленко показав хорошу гру, був одним з кращих, тому заслужив собі подарунок до дня народження у вигляді голу і перемоги "Динамо", - додав тренер швейцарців.
Нагадаємо, в матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" розгромило вдома "Тун" з рахунком 3:0.