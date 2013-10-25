Ліга Європи: "Дніпро" виграв, "Чорноморець" програв

Закінчилися матчі Ліги Європи УЄФА за участю українських клубів, в яких одеський "Чорноморець" на своєму полі програв болгарському "Лудогорцю" - 0:1, а дніпропетровський "Дніпро" виграв в гостях у "Пасуш Феррейра" - 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були матчі третього туру групового етапу.

На тему: Ліга Європи. Динамо впевнено переграло Тун

У Португалії "Пасуш" і "Дніпро" до 83-ї хвилини обходилися без голів. Але наприкінці матчу дався взнаки вищий клас та майстерність української команди. На 83-й хвилині гол забив Руслан Ротань, а на 86-й - Євген Коноплянка.Таким чином, "Дніпро" набрав 6 очок і зберіг друге місце в турнірній таблиці. Попереду - італійська "Фіорентина", у якої 9 балів.

В Одесі зійшлися команди, які займали лідируючі позиції у своїй групі. У болгарського клубу було 6 очок, а в українського - 3. У підсумку болгарському клубу вдалося продовжити переможну серію. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Христо Златінскі. У команди тепер 9 очок з 9 можливих, у той час як у одеситів залишилося в таблиці 3 бали.