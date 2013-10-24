Ліга Європи. Динамо впевнено переграло Тун

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" переграло швейцарський "Тун" з рахунком 3:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч третього туру групового етапу.

Гра в Києві з самого початку минала з перевагою господарів поля. І швейцарцям вдалося зберігати свої ворота в недоторканності трохи більше півгодини. На 35 -й хвилині Андрій Ярмоленко фінтом переграв захисника на підступах до штрафного і ударом лівою точно поклав м'яч у ближню дев'ятку.

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Після перерви кияни тільки нарощували свою перевагу. На 60-й хвилині Даніло Сілва підключився до атаки на правому фланзі, виконав навісну передачу на ближню штангу і Дем’єрсі Мбокані точним ударом головою відправив м'яч у дальній кут. А на 78-й хвилині Олег Гусєв ефектним красивим ударом завершив простріл з флангу Сергія Сидорчука.

В іншому матчі групи бельгійський "Генк" зіграв внічию з австрійським "Рапідом" - 1:1.

Таким чином, "Динамо" набрало 4 очки і вийшло на друге місце в турнірній таблиці. Лідирує "Генк" - 7 балів, на третьому місці йде "Тун" - 3, на четвертому - "Рапід" - 2.

Матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 7 листопада.