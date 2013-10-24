Збірна України з гандболу стартувала у відборі на Євро-2014 з перемоги над Литвою

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра, що відбулася в Запоріжжі , стала першою у відбірковому турнірі до європейської першості.

Гості захопили перевагу в першому таймі, який виграли з рахунком 15:11.

У перерві своєю емоційною промовою тренер збірної України Леонід Ратнер спробував завести підопічних, але початок другого тайму також проходив з перевагою литовок. Після невеликого спурту українок (13:15), суперниці відповіли в наступному ігровому відрізку куди вагоміше - 14:21. А до середини періоду гості продовжували утримувати солідну перевагу 18:23.

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Наприкінці українки зробили спурт, зумівши за 5 хвилин до кінця гри вирівняти рахунок - 26:26. А за 3 з половиною хвилини до сирени перевага господарок майданчика вже становило два голи - 28:26. У результаті, матч закінчився з перевагою українок « +3 ».

Кращим гравцем у цій зустрічі стала Юлія Манагарова.

У наступному матчі, 27 жовтня, збірна України в гостях зіграє з командою Австрії. Також в квартеті групи А боротиметься за путівку на Євро-2014 команда Данії. Відбірковий турнір триватиме до 15 червня 2014 року. Фінальний турнір відбудеться в грудні 2014 року.