Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию з Литвою

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У матчі третього туру групового турніру, який проходив у Литві, українці відкрили рахунок вже на самому початку гри. На першій хвилині гол забив Ростислав Тарануха. Але в кінцівці першого тайму, на 38 -й хвилині, ще один українець Дмитро Фастів зіграв за господарів поля, забивши гол у свої ворота - 1:1.

У паралельному матчі групи, який відбувся у Маріямполі, команда Італії розгромила збірну Швеції - 3:0.

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Переможцем турніру стала команда Італії, яка набрала 7 очок. У Швеції - 4 бали, України та Литви - по 2. До цього українці зіграли внічию зі шведами - 0:0, і програли італійцям - 1:2. Українці посіли третє місце в підсумковій таблиці, випередивши команду Литви за різницею забитих-пропущених м'ячів.

Таким чином, збірна України звела до мінімуму свої шанси на продовження боротьби в Євро-2014. Згідно з регламентом турніру, в наступний етап кваліфікуються дві найсильніші збірні кожного з 13 квартетів і один володар третього місця, що показав найкращі результати в матчах з двома лідерами групи. Українці набрали 1 очко у грі зі шведами, але цього може не вистачити для того, щоб стати кращою з команд, що зайняли третє місце. Відбірковий турнір в інших групах триватиме до кінця листопада.