Міськрада Львова ухвалила заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

„Це дуже великий шанс для нашого міста, і дуже велика відповідальність. І це вимагатиме від нас найближчі два роки дуже важкої спільної праці щодо підготовки міста. Треба буде дуже багато напрацювати нормативних документів. До процесу заявки вже залучено найкращих експертів, які готували подібні заявки для інших міст”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

На тему: Для зимової Олімпіади-2022 в Україні потрібно збудувати 10-12 спортивних об'єктів - Бубка

Як повідомлялося, 16 жовтня під час засідання Ради регіонів відбулось голосування щодо підтримки ініціативи подачі Україною заявки на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року. Було одноголосно прийнято рішення підтримати подачу заявки України від Львова на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Засідання відбувалось під головуванням Президента України Віктора Януковича.

5 листопада 2013 року буде офіційно затверджено заявку України до Міжнародного олімпійського комітету на Генеральній асамблеї НОК України. Після цього, 14 листопада, буде надіслано до МОК офіційний лист-декларацію про наміри нашої держави подати заявку на право проведення зимової Олімпіади 2022. У березні 2014 року до МОК буде подано заявковий файл і гарантійні листи від НОК та керівництва Львова.

В липні 2014 року Виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме 24-ті зимові Олімпійські ігри, оберуть в липні 2015 року на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).