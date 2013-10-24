Три українські клуби сьогодні проведуть матчі Ліги Європи
Три українські клуби - київське "Динамо", дніпропетровське "Дніпро" і одеський "Чорноморець" - сьогодні проведуть матчі Ліги Європи УЄФА.
Як передає кореспондент УНІАН, це будуть ігри третього туру групового етапу змагань.
Київське "Динамо" зіграє зі швейцарським "Туном". Скромний швейцарський клуб добре відомий київським уболівальникам. Саме він здійснив сенсацію в другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону 2005/06, обігравши "Динамо" із загальним рахунком 3:2 і позбавивши команду можливості виступати в єврокубках в тому сезоні. А через кілька днів після поразки від "Туна" було звільнено тренера команди Леоніда Буряка.
Нинішня ситуація в київській команді ненабагато краща, ніж 8 років тому. Кияни хоч і грають у другому за значущістю єврокубку, але в перших двох матчах набрали лише одне очко. Команда зіграла внічию з автрійським "Рапідом", а перед цим програла бельгійському "Генку". Крім того, в чемпіонаті української Прем'єр-ліги команда займає вкрай низьке для себе 5-те місце, набравши після 13 ігор лише 24 очки. Президент київського клубу Ігор Суркіс вже заявив, що невихід з групи в ЛЄ стане ганьбою для команди. Тому у нинішнього тренера Олега Блохіна не так багато часу для виправлення ситуації.
На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу є "Динамо". На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,39 до 1, нічию - 5,2, до 1, перемогу "Туна" - 9,7 до 1.
У свою чергу дніпропетровський "Дніпро" у своїй групі упевнено йде на другому місці (3 очки), поступаючись тільки грізній італійській "Фіорентіні" (6). Дніпропетровці в гостях проведуть матч з португальською командою "Пасуш Феррейра" (1). Це буде дуже важлива гра в боротьбі за друге місце в групі і вихід у весняну стадію змагань - плей-оф. Перемога дніпропетровців у Португалії фактично забезпечить їм місце в наступному раунді змагань.
У цьому матчі букмекери також бачать фаворитом український клуб. На перемогу "Пасуш" ставки приймаються з розрахунку 5,2 до 1, нічию - 4 до 1, перемогу "Дніпра" - 1,75 до 1.
Одеський "Чорноморець" ділить друге місце в своїй групі з голландським ПСВ (по 3 очки), але поступився суперникові в очному протистоянні. Одесити також виграли в першому турі у хорватського "Динамо" із Загреба (0), а сьогодні зустрічаються з лідером групи болгарським "Лудогорецом" (6). Скромна болгарська команда на старті турніру отримала дві сенсаційні перемоги (6).
Цю пару аналітики букмекерських контор вважають приблизно рівною, але з невеликою перевагою господарів - одеського "Чорноморця". На перемогу української команди коефіцієнт становить - 2,35, нічию - 3,5, перемогу "Лудогореца" - 3,3.
Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Тун" почнеться о 20.00, а матчі "Пасуш" - "Дніпро" і "Чорноморець" - "Лудогорец" - о 22.05.