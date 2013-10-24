Збірна України зіграє з французами на НСК «Олімпійський»

Матч раунду плей-офф Кубку Світу ФІФА 2014 року між збірними України та Франції пройде на НСК «Олімпійський» у Києві.

Таке рішення було прийняте Виконкомом Федерації футболу України за пропозицією тренерського штабу національної збірної команди України.

На національну команду України чекає двоматчеве протистояння у раунді плей-офф КС-2014 зі збірною Франції. 15-го листопада наша команда зіграє з французами вдома, а 19-го − на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені.