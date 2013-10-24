Луческу знайшов винних у нищівній поразці «Шахтаря»
10:56, 24 жовтня 2013Спорт
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Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу після гри 3 туру Ліги чемпіонів з "Байером" (0:4) розкритикував роботу суддів.
Луческу звинуватив у програші суддю
"Досить непоганий перший тайм був за виключенням пропущеного голу. Був абсолютно видуманий пенальті у наші ворота", - заявив Луческу, пише Чемпіон.
Коли забивався нам третій гол, м`яч у штрафній влучив у руку Рольфесу, господарі розпочали свою атаку і забили третій гол. До того ж там був чистий офсайд. Потім було дуже тяжко догравати цю гру.
Ще раз скажу, що суддя зламав гру і судив в одну сторону. Через два тижні в Донецьку спробуємо повернути усе на свої місця,- розповів Луческу в інтерв`ю Футбол Live.
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