«Шахтар» здав Кастільйо в оренду
08:17, 19 грудня 2007Спорт
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Зійшлися на 5 мільйонах євро
Завершилися переговори між донецьким «Шахтарем» і англійським клубом «Манчестер Сіті» щодо подальшого продовження кар`єри Нері Кастільйо. Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар",сторони прийшли згоди про те, що цей гравець проведе рік в англійській першості на правах оренди. За це «Манчестер Сіті» виплачує «Шахтареві» 5 мільйонів євро. Контрактні домовленості набувають чинності 1 січня 2008 року і діятимуть аж до 31 грудня 2008 року.
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