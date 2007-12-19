«Шахтар» здав Кастільйо в оренду

Завершилися переговори між донецьким «Шахтарем» і англійським клубом «Манчестер Сіті» щодо подальшого продовження кар`єри Нері Кастільйо. Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар",сторони прийшли згоди про те, що цей гравець проведе рік в англійській першості на правах оренди. За це «Манчестер Сіті» виплачує «Шахтареві» 5 мільйонів євро. Контрактні домовленості набувають чинності 1 січня 2008 року і діятимуть аж до 31 грудня 2008 року.