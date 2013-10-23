"Байєр" розтрощив "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" програв з розгромним рахунком матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у німецькому Леверкузені "Байєру" - 0:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була одна з ключових ігор в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці групи.

Гра в Леверкузені пройшла з повною перевагою господарів поля. УНІАН вів онлайн-трансляцію гри, де можна прослідкувати за ходом подій матчу.

В іншій грі групи А англійський "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0 обіграв іспанський "Реал Сосьєдад".

Таким чином, на даний момент в турнірній таблиці лидирує МЮ - 7 очок. У "Байєра" 6 балів, "Шахтаря" - 4, "Реал Сосьєдада" - 0.

Матчі 4-го туру у цій групі відбудуться 5 листопада.