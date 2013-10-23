«Донбас» програв матч лідеру чемпіонату КХЛ
20:50, 23 жовтня 2013Спорт
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У Казані завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому єдиний представник України на цьому турнірі донецький «Донбас» програв «Ак Барсу» з рахунком 0:1.
Після 20 ігор у «Донбасу» на рахунку 31 очко
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Протягом двох періодів в цьому матчі йшла рівна боротьба. А вирішальний гол господарі забили за чотири з половиною хвилини до фінальної сирени. Михайло Варнаков скористався пасом Тіма Степлтона і відправив шайбу у ворота.
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Таким чином, після 20 ігор у «Донбасу» на рахунку 31 очко. Що стосується «Ак Барса», то команда набрала 47 очок і вийшла на перше місце в турнірній таблиці КХЛ.
Наступний матч українська команда проведе на своєму майданчику в Донецьку проти «Адмірала» (Владивосток). Гра відбудеться 28 жовтня.
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