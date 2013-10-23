Баскетболісти южненського «Хіміка» виграли матч другого туру Кубка Європи

Баскетболісти «Хіміка» (Южне, Одеська обл.) виграли матч другого туру групового етапу Кубка Європи у російського БК «Нижній Новгород» - 78:76.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Южному проходила із змінним успіхом. Якщо у першій чверті перевага була у російської команди (20:25), то потім южненці зуміли скоротити розрив до мінімуму - 18:14 у другому періоді.

Вирішальним у цьому матчі став третій період, в якому господарі майданчика створили собі комфортний заділ «+8», - 23:15. Загальний рахунок матчу після цього став 61:54.

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У завершальній 10-хвилинці російський клуб спробував вирівняти рахунок, але максимум, чого добився, так це скоротив різницю до «-1» за три хвилини до фінальної сирени - 68:69. Наприкінці гравці «Хіміка» виявилися холоднокровнішими у завершальній стадії атак – 78:76.

Таким чином, українська команда отримала другу перемогу поспіль у груповому турнірі і вийшла на перше місце у турнірній таблиці.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став американський легіонер Джамал Шулер, який набрав 17 очок.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі змагань южненці обіграли турецький ТЕД в Анкарі – 84:60.