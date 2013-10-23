"Тун" нічим не відрізняться від інших команд групи - Блохін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олег Блохін заявив на прес-конференції перед грою третього туру Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Тун".

Тренер відзначив: "Не думаю, що ця команда відрізняється від "Генка" і "Рапіда". "Генк" відрізняється тільки кількістю набраних очок, а так "Тун" – хороша, дисциплінована команда. Є гравці середньої та передньої лінії, які створювали проблеми "Генку", поки ті не забили. Все залежить від того, як ми гратимемо".

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На питання про можливі кадрові проблеми у власній команді Блохін відповів: "Всі готові, всі здорові, крім Брауна Ідейє. Як ви знаєте, у нього була травма. У Шовковського, зокрема, теж все гаразд, він просто побоявся посилити свою стару травму, він готується до цієї гри".

У свою чергу, гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко, якому 23 жовтня виповнилося 24 роки, сказав: "Великих змін у процесі підготовки немає. Ми самі розуміємо, що в попередніх матчах добули не найкращий результат. Це потрібно виправляти. Готуємося, проглядаємо ігри "Туна". Що стосується турнірного становища команди, то особисто на мене це ніяк не тисне. Я впевнений, що ми вийдемо з цієї групи".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Тун" відбудеться у четвер, 24 жовтня, на НСК «Олімпійський». Початок гри о 20.00.