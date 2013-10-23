Блохін: Вже начитався, що якщо не виграємо у "Туна", то я піду, як Буряк

Тренер "Динамо" вважає, що не варто порівнювати нинішній "Тун" зі складом 2005 року. За його словами, від того «Туна» не залишилося жодного гравця.

Блохін заявив, що втомився від паралелей, які проводять журналісти між невдачами команди і програшем у матчі з "Туном" 2005 року, після чого тренер Леонід Буряк пішов у відставку, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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"Вже начитався, що якщо не виграємо у «Туна», то я піду, як Буряк. Що далі? Що тут порівнювати? Кожну гру ви мене прибираєте. «Не виграє Блохін, значить піде». Вже втомився від цих запитань і від того, що пишеться на цей рахунок у пресі", - обурився Блохін.

"Ви ж не пишете, що тоді у «Туна» були проблеми з допінгом, і півкоманди тоді пішло" - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі київського «Динамо» з «Арсеналом» на післяматчевій прес-конференції тренер «Динамо» Олег Блохін зізнався, що останнім часом перестав читати пресу.