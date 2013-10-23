Боксер Буценко став першим медалістом ЧС-2013 у збірній України

Про це УНІАН повідомляли у Федерації боксу України.

У чвертьфінальному бою лідер збірної України у ваговій категорії до 56 кг роздільним рішенням суддів переміг турецького боксера Селчука Екера - 2:1 - 30:26, 29:27, 27:29.

Таким чином, спортсмен у будь-якому разі підніметься на п'єдестал пошани. Навіть у разі програшу у півфіналі він одержить бронзову медаль, оскільки бій за 3-4-і місця за регламентом не проводиться. Обидва невдахи півфіналів стають призерами першості.

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У півфіналі Буценко зійдеться на рингу з представником Росії Володимиром Нікітіним.

Нагадаємо, до чвертьфіналу чемпіонату світу вийшли два представники збірної України - Буценко і Єгор Плевако. Свій бій з боксером з Німеччини Еріком Пфайфером Плевако проведе у вечірній сесії змагань сьогоднішнього дня, яка розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу в Алмати триватиме до 26 жовтня.