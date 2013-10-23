УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Байєр" - "Шахтар"

Сьогодні в німецькому Леверкузені відбудеться гра третього туру Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, в якій зійдуться німецький "Байєр" і донецький "Шахтар".

У цьому матчі зійдуться команди, що посідають перше і третє місця в турнірній таблиці.

На даний момент у "Шахтаря" і англійського "Манчестер Юнайтед" по 4 очки, у "Байєра" - 3, у іспанського "Реал Сосьєдад" - 0. Всі команди провели по дві гри.

Таким чином, матчі 3-4-го туру групового етапу "Байєр" - "Шахтар" у Леверкузені та Донецьку можуть стати ключовими в боротьбі за одну з двох путівок до раунду плей-офф найпрестижнішого футбольного єврокубку.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом є німецький клуб. На перемогу "Байєра" ставки приймаються з розрахунку 2,10 до 1, нічия 3,65 до 1, перемога "Шахтаря" - 3,75 до 1.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу, який почнеться о 21.45 за київським часом.