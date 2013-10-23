ФК "Арсенал" може припинити своє існування вже цієї п'ятниці

ФК "Арсенал" може припинити своє існування, якщо на протяг двох доби не знайдеться новий спонсор.

Про це на офіційному сайті ФК "Арсенал" заявив генеральний директор клубу Віктор Головко.

"Якщо до п'ятниці, 25 жовтня 2013 року, не знайдеться той, хто допоможе клубу зберегти столичний клуб в українському футболі, а «Арсеналу» - зберегти місце в Прем'єр-лізі і боротися за нові перспективи, у цей день, на жаль, футбольний клуб «Арсенал» (Київ) припинить своє існування", - написав Головко.

Гендиректор клубу кілька разів у своєму зверненні подякував тим людям, "які весь цей час допомагали утримувати столичний «Арсенал» на плаву", але він відмовився уточнювати причини, чому на даний момент таких людей не залишилося.