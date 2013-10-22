Екс-тренер збірної Франції вважає, що матч проти України - формальність

Він зазначив, що французи отримали в суперники саме ту команду, яку хотіли, повідомляє ТСН.Проспорт.

"Про кращий жереб ми і мріяти не могли, бо не можна було сказати, що Україна була найбільш вражаючою командою з четвірки сіяних. Вона була найслабшою", - заявив екс-тренер "триколірних" французькому виданню L'équipe.

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Доменек зазначив, якщо збірна Франції підтвердить свій статус фаворита, то матч проти українців буде формальністю. У той же час, нинішній тренер французької команди Дідьє Дешам менш категоричний і вважає, що матч з Україною не буде легким.

Нагадаємо, перший матч плей-офф наша команда проведе вдома, 15 листопада. Гра-відповідь відбудеться 19-го листопада у Франції. Яке з українських міст прийме домашній матч, визначить Виконком ФФУ. Поки що є чотири претенденти - Київ, Донецьк, Одеса та Харків.