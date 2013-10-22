Арени UBI одержали статус офіційних майданчиків ЄвроБаскет–2015

Чотири мультифункціональні арени, які зводить компанія United Basketball Investments (UBI), одержали статус офіційних майданчиків турніру ЄвроБаскет–2015.

Про це УНІАН повідомили у прес-слжубі компанії UBI.

Відповідно до угоди, підписаної між UBI і Федерацією Баскетболу України (ФБУ), матчі ЄвроБаскет-2015 приймуть арени в Києві, Одесі, Дніпропетровську і Львові. Про підписання угоди повідомлено і ФІБА-Європа – європейське відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій, яка є головним організатором ЄвроБаскет–2015.

Згідно з документом, "Арена Київ" прийме фінал турніру ЄвроБаскет–2015. Нагадаємо, що "Арена Київ" буде побудовано в центральній частині міста, за адресою Голосіївський проспект, 6. Сума інвестицій в проект становить близько 100 млн. доларів. Місткість арени для проведення баскетбольних матчів – 15 000 чоловік, що відповідає вимогам ФІБА до головних арен чемпіонату.

Після підписання угоди президент Федерації баскетболу України Олександр Волков відзначив: "Мета ФБУ – провести в Україні кращий за всю історію європейський чемпіонат - ЄвроБаскет–2015. Приємно, що найбільший приватний інвестор ЄвроБаскет–2015 розділяє нашу мету. Впевнений, що завдяки нашій тісній співпраці, український ЄвроБаскет надовго запам'ятається як командам-учасникам, так і гостям чемпіонату".

Угода строго регулює зобов'язання UBI перед ФБУ і ФІБА-Європою виконати в строк і в повному обсягу всі вимоги і побажання організацій щодо інфраструктури, технічної оснащеності та термінів введення в експлуатацію об'єктів. Згідно з документом, UBI зобов'язується ввести всі об'єкти в експлуатацію до II кварталу 2015 року. Також угода надає ФБУ і ФІБА-Європа право здійснювати постійний контроль за ходом будівництва об'єктів.

Директор UBI Олег Бичков відзначив: "Підписання цієї угоди – це певна точка неповернення. UBI взяла на себе юридичні зобов'язання підготувати арени до чемпіонату ЄвроБаскет–2015 вчасно і відповідно до всіх вимог організаторів. Зараз на майданчиках завершуються підготовчі роботи. Наприкінці жовтня – в листопаді ми плануємо увійти до активної фази будівництва".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться в Україні восени 2015 року.

Довідка УНІАН. United Basketball Investments - інвестор і девелопер чотирьох мультифункціональних арен у Києві, Львові, Одесі та Дніпропетровську, які будуються в рамках підготовки України до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. До II кварталу 2015 року компанія планує повністю завершити будівництво чотирьох мультифункціональних арен, інвестувавши близько 200 млн. доларів в об'єкти і розвиток інфраструктури прилеглої території. Проекти реалізуються на основі державно-приватного партнерства, що передбачає оформлення державного кредиту у розмірі 75% від загальної суми інвестицій, 25% - власні інвестиції компанії. На сьогоднішній день всі фінансові витрати на реалізацію об'єктів здійснюються за рахунок власних коштів компанії. У липні 2013 року компанія UBI підписала договір про стратегічне партнерство з міжнародною компанією SMG, яка спеціалізується на девелопменті та управлінні спортивно-розважальними об'єктами комерційної нерухомості (236 об'єктів по всьому світу) .