Троє українців претендують на звання кращого легкоатлета вересня в Європі

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Богдан Бондаренко (стрибки у висоту) у вересні виграв два турніри – в Роверето (Італія) та в Бердичеві. Меморіал Віктора Лонського став заключним у змагальному календарі українця. Там він продемонстрував результат 2,34 м.

Анна Мельниченко (семиборство) у вересні перемогла на підсумковому турнірі багатоборців Decastar у Таленсе (Данія), набравши 6308 очок, та стала найкращою багатоборкою світу за підсумками року.

Людмила Коваленко 15 вересня виграла у Філадельфії (США) напівмарафон Rock ‘n’ Roll Half Marathon, подолавши дистанцію за 1:08.59 год. Це другий найкращий результат у європейському жіночому топ-листі цього року.

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Голосування, щодо найкращого спортсмена Європейська атлетична асоціація зробила відкритим. Вболівальники можуть проголосувати за лінками https://www.facebook.com/EuropeanAthletics/app_675007312511565 (чоловіче голосування) та https://www.facebook.com/EuropeanAthletics/app_173707419497670 (жіноче голосування).

Кращий атлет місяця, окремо - у чоловіків та жінок, буде визначений 25 жовтня.