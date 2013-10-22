Тренера "Челсі" звинувачують у неналежній поведінці

Під час матчу 8-го туру прем'єр-ліги "Челсі" - "Кардіфф Сіті" португальського фахівця було видалено, нагадує "Чемпионат.com".

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"Жозе був дуже незадоволений тим, що суперник почав затягувати час буквально з перших хвилин гри. Ми багато разів звертали на це увагу четвертого арбітра. Він запевнив нас, що передав зауваження головному арбітру і бачить явну затримку гри з боку гостей. Однак насправді ніяких дій відносно гравців "Кардіффа" не робилося, і вони продовжували свою тактику при всіх стандартах і ударах від воріт ", - розповів після матчу помічник головного тренера Стів Холланд.

На офіційному сайті англійської футбольної асоціації повідомляється, що Моуріньо має відповісти на пред'явлене йому обвинувачення до 24 жовтня включно.

Матч "Челсі" - "Кардіфф Сіті" відбувся на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершився перемогою підопічних Моуріньо з великим рахунком 4:1.