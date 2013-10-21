Україна має все, щоб перемогти Францію, - президент ФФУ

Зокрема, Коньков заявив: "Нам у суперники дісталася збірна Франції. Команда не потребує реклами. Але незалежно від суперника, упевнений, що на цьому етапі більш-менш сильних команд не існує. Будь-яка збірна має абсолютно все для того, щоб пройти далі. Маємо все для перемоги і ми", повідомляє портал champion.com.ua.

Також президент ФФУ підкреслив: "Наша мета одна - Бразилія (там відбудеться ЧС-2014 - УНІАН). Збірна вже пройшла непростий шлях. І залишився один, але найважливіший крок. Ми маємо підтримати команду у вирішальний момент. Переконаний, що голоси українських уболівальників почують у виїзному матчі, а в домашній зустрічі на стадіоні не буде жодного вільного місця".

Щодо мотивації гравців Коньков відзначив: "Про мотивацію футболістів говорити не треба. Кожний з хлопців не тільки розуміє рівень відповідальності, а й мріє потрапити до Бразилії, щоб наша країна по праву посіла гідне місце у світовому футболі. Під керівництвом Михайла Фоменка Україна одержала ще більший авторитет у світі. І упевнений - це не межа".

Як повідомляв УНІАН, у штаб-квартирі Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) у Цюріху відбулося жеребкування матчів плей-оф Чемпіонату світу-2014. Збірна України за право поїхати на ЧС-2014 зіграє з командою Франції. Перший матч відбудеться 15 листопада в Україні. Відповідь - 19 листопада у Франції.