Визначився суперник збірної України з футболу в плей-офф ЧС-2014
15:21, 21 жовтня 2013Спорт
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У Цюріху завершилася церемонія жеребкування плей-офф відбіркового турніру до чемпіонату світу-2014 з футболу, за результатами якого збірна України зіграє з командою Франції.
У плей-офф відбору до ЧС-2014 збірна України з футболу зіграє з командою Франції / Фото : s-friends.org.ua
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування проводив екс-гравець збірної Швейцарії та німецького клубу "Боруссія" (Дортмунд) Александр Фрай, який рік тому завершив кар'єру футболіста. Першим він витягнув кульку з папірцем всередині, на якій було написано "Україна". Відповідно, перший матч у цій парі пройде на території нашої країни.
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У решті пар зустрічаються: Португалія - Швеція, Греція - Румунія, Ісландія - Хорватія.
Матчі відбудуться 15 і 19 листопада.
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