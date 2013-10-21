Визначився суперник збірної України з футболу в плей-офф ЧС-2014

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування проводив екс-гравець збірної Швейцарії та німецького клубу "Боруссія" (Дортмунд) Александр Фрай, який рік тому завершив кар'єру футболіста. Першим він витягнув кульку з папірцем всередині, на якій було написано "Україна". Відповідно, перший матч у цій парі пройде на території нашої країни.

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У решті пар зустрічаються: Португалія - Швеція, Греція - Румунія, Ісландія - Хорватія.

Матчі відбудуться 15 і 19 листопада.