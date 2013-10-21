Блохін образився на пресу і перестав її читати

«Повірте, нікого не влаштовує наше місце в турнірній таблиці. З іншого боку, нас так оточили прапорцями ... Майже закатали в асфальт - стільки критики в пресі. Я все розумію, але ж повинні ж бути якісь рамки. Так, є проблеми, але так теж не можна», - заявив Блохін, повідомляє dynamo.kiev.ua.

«Як не почнеш читати, так обов'язково заголовок: «Остання гра Блохіна?». Чому остання? Я що - вмираю чи що? Неприємно якось таке читати», - поскаржився Блохін.

«Останнім часом пресу я не читаю, але деякі висловлювання до мене доходять», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" у турнірній таблиці знаходиться на п'ятому місці, відстаючи від лідера - "Металіста" - на 6 очок, а від п'єдесталу пошани - на 5 пунктів. У Лізі Європи "Динамо" після двох поєдинків - на останньому місці в групі.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що він дав головному тренеру час до зими - за цей термін Блохін повинен виправити результати і поліпшити гру команди.