Плавчиха Зевіна завоювала золото на п`ятому етапі Кубку світу FINA

Українка Дарина Зевіна завоювала золоту медаль у перший день п`ятого етапу Кубку світу FINA з плавання на короткій воді.

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Наша плавчиха фінішувала першою на дистанції 200 м на спині. Її результат – 2:01.17. Другою припливла японська спортсменка Саяке Акасе (2:02.74). Третьою завершила фінал рекордсменка та триразова чемпіонка світу угорська плавчиха Катінка Хоссу (2:05.17).

Сьогодні Зевіна також виборола срібло на дистанції 50 м на спині. Вона фінішувала за 26.85. Золото завоювала чемпіонка Європи полька Олександра Урбанчук (27.11), бронзу – японка Саяке Акасе (4:04.77).

У п`ятому етапі Кубку світу FINA з плавання на короткій воді беруть більше 200 плавців з 40 країн. Україну на міжнародному турнірі представляють Дарина Зевіна, Ганна Дзеркаль та Ігор Борисик.