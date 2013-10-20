"Динамо" обіграло "Арсенал" в матчі УПЛ

У Києві завершився матч 13-го туру української футбольної Прем`єр-ліги, в якому "Динамо", яке номінально виступало в ролі гостей, виграло у "Арсенала" - 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни мали помітну перевагу по ходу матча.

Доля гри вирішилась протягом перших 30 хвилин, коли "динамівці" зуміли забити два голи. На 17-й хвилині відзначився Джермейн Ленс, а на 30-й - Андрій Ярмоленко.

В той час, що залишився, "Динамо" впевнено контролювало хід гри, не дозволивши супернику створити більш-менш небезпечні моменти у своїх воріт.

Як повідомляв УНІАН, 13-й тур завершиться пізніше ввечері матчем "Металіст" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса).