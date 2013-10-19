Три українці вийшли до другого раунду чемпіонату світу з боксу

Три українських боксера выграли свої бої першого раунду чемпіонату світу з боксу, котрий у ці дні триває в Алмати (Казахстан).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У суперважкій ваговій категорії (+91 кг.) Єгор Плевако в першому бою суперничав з ізраїльтянином Абдалой Каданом, котрий не зміг на рівних змагатися з українцем. Після серії атак Плевако супернику було присуджено техничний нокаут у другому раунді.

У свою чергу, у ваговій категорії до 56 кг. Микола Буценко зійшовся з шотландцем Джозефом Хемом, вигравши у того за очками, одностайним рішенням судддів – 3:0 (30:27, 29:28, 29:28).

Виграв свій бій й Дмитро Митрофанов. У ваговій категорії до 75 кг. він боксував з Хуаном Патіно з Венесуели й також виграв за очками, одностайним рішенням судддів – 3:0 (30:26, 29:28, 29:27).

Таким чином, вже чотири українських боксера з семи вийшли до другого раунду змагань. Раніше пермогу в стартовому бою одержав Денис Лазарєв. Три представника України програли.

Ще два спортсмени збїрної України проведуть свої бої першого кола змагань пізніше.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу у Казахстані триватиме до 26 жовтня.