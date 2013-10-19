"Донбас" програв другий матч КХЛ поспіль

Донецький «Донбас» програв другий поспіль матч виїздної серії в рамках регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги – «Витязю» з підмосковного Чехова, з рахунком 2:4.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом двох періодів на майданчику точилася рівна боротьба - 2:2. З боку господарів голи забивали Дмитро Шитіков та Браніслав Мезеї, з боку українського клубу - Лукаш Кашпар та Євген Дадонов.

Доля матчу вирішилася в третьому періоді, коли два голи у ворота дончан забил Олександр Васильєв та Максим Афіногенов.

Таким чином, після 18 ігор у «Донбаса» 28 очок й 5-е місце в турнірній таблиці КХЛ.

Як повідомляв УНІАН, попереду у команди ще два матчі виїзної серії – у Москві (з «Динамо») та в Казані – з «Ак Барсом».