"Дніпро" й "Шахтар" виграли чергові матчі Прем`єр-ліги

Дніпропетровський «Дніпро» та донецький «Шахтар» виграли свої матчі в рамках 13-го туру українскої футбольної Прем`єр-ліги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, обидві команди проводили матчі в гостях.

«Дніпро» у Львові розгромив місцеві «Карпати» з рахунком 4:0. Дублем відзначився Бруно Гама – на 16-й та 29-й хвилинах. Третій гол на 61-й хвилині забив Матеус, а крапку в разгромі львів`ян на 63-й хвилині поставив Євген Селезньов.

У свою чергу, "Шахтар" в Мариуполі обіграв "Іллічивець" - 3:1. На автогол Тараса Степаненко, гості відповіли влучними ударами Даріо Срни (відзначився дублем на 66-й та 73-й хвилинах – обидва гола з пенальті), а крапку на 85-й хвилині поставив Луіс Адріано – 3:1.

У неділю, 20 жовтня, свої матчі в рамках 13-го туру проведуть ще три команди з групи лидерів. «Динамо» зустрінеться в столичному дербі з «Арсеналм», а «Металіст» й «Чорноморець» з`ясують відносини між собою в Харкові.