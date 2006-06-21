Закінчився матч Кот д`Івуар – Сербія і Чорногорія

У Мюнхені на стадіоні "Альянц-арена" закінчився матч Чемпіонату світу по футболу між збірними Кот д`Івуар і Сербії і Чорногорії.

Серби-чорногорці повели в рахунку вже на 10-й хвилині. Деян Станковіч виконав довгий пас з глибини, Никола Жигич уникнув офсайда і легко переграв воротаря Бубакара Баррі. 1:0.

До 2:0 пройшло десять хвилин (автор гола Саша Іліч).

Пенальті за гру рукою і жовту картку (добре, що не червону – рука була умисною) одержав на 37-й хвилині Мілан Дудич. Бити 11-метровий довелося двічі – перший гол Діндане (точно в нижній лівий кут при воротарі, який ліг праворуч) суддя не зарахував, оскільки один з івуарійців за секунду до удару перетнув лінію штрафної. Проте другий удар був ксерокопією першого – 2:1.

На 42-й хвилині Аруна Діндане, добре виходячи на воротаря, впав у боротьбі, але замість пенальті домігся жовтої картки за симуляцію.

Починаючи з 45-ї хвилини Сербія і Чорногорія мусила грати в меншості: Альберту Надю, який вийшов на поле на 16-й хвилині, півгодини вистачило, щоб зібрати два “гірчичники” від мексиканця Марко Родрігеса.

Тим часом “слонова кістка” нарощувала тиск, хоча на 57-й хвилині серби провели непогану контратаку. На 62-й хвилині Аруна Коне майже забив - м`яч пролетів поряд з штангою. На 66-й Діндане небезпечно бив головою, знову поряд з штангою. Івуарійцям не щастить у третьому матчі підряд.

67-а хвилина 2:2! Івуарійці добилися свого. Дубль Діндане – він відгукнувся на передачу Кейта з правого флангу.

А ось уже 3:2 – попереду Кот д`Івуар! 87-а хвилина - другий у цій грі пенальті, цього разу його реалізував Бонавентур Калу.