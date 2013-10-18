Українка Зевіна завоювала бронзу на четвертому етапі Кубку світу FINA
22:32, 18 жовтня 2013Спорт
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Українська плавчиха Дарина Зевіна випередила світову рекордсменку Катінку Хоссу та завоювала бронзу на четвертому етапі Кубку світу FINA з плавання.
Українка Зевіна завоювала бронзу на четвертому етапі Кубку світу FINA
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Зевіна фінішувала третьою на 100 м на спині за 57.56. Першою припливла японська спортсменка Саяке Акасе (57.24), другою - олімпійська призерка австралійка Емілі Сібом (57.53).
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Нагадаємо, що це третя медаль українки на цих змаганнях.
Як повідомляв УНІАН, напередодні вона завоювала золоту й бронзу.
П`ятий етап Кубку світу FINA з плавання розпочнеться 20 жовтня у Досі (Катар). Україну на міжнародних змаганнях представлятимуть Дарина Зевіна, Ганна Дзеркаль та Ігор Борисік.
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