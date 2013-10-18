Матч плей-офф ЧС-2014 збірна України з футболу проведе з глядачами

Домашній матч плей-офф чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Україні 15 або 19 листопада, національна збірна проведе за присутності глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зокрема, в повідомленні йдеться: «Федерація футболу України отримала повідомлення від ФІФА стосовно засідання Апеляційного комітету, яке пройде 26 листопада 2013 року. На ньому буде розглядатися апеляційна скарга ФФУ на рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 27 вересня 2013 року про застосування санкцій у відношенні ФФУ за порушення вболівальниками правил поведінки під час матчу Україна − Сан- Марино на Арені Львів. Таким чином, матч плей-офф до ЧС-2014, що Україна проведе в середині листопада пройде за присутностів глядачів».

Як повідомляв УНІАН, до збірної України були застосовані санкції після матчу відбіркового турніру ЧС-2018 Україна – Сан-Марино, що відбувся у Львові. Тоді, за даними організації FARE (Футбол проти расизму та насильства у Європі) українські вболівальники запалювали файери, використовували банери неонацистського змісту та вигукували образливі лозунги на адресу гравця збірної України Едмара (натуралізованого бразильця) на расовому грунті. ФІФА, спираючись на доклад FARE, застосувала санкції до збірної України та ФФУ. А саме – штраф у 45 тисяч швейцарських франків, дискваліфікація «Львів-Арени» до початку відбіркового циклу ЧС-2018 та проведення одного матчу без глядачів. Згодом ці санкції було призупинено.