Результати жеребкування Кубка України
15:21, 18 грудня 2007Спорт
1094
Перші матчі відбудуться 19-го березня
Сьогодні визначилися пари команд, які сперечатимуться між собою за право зіграти у вирішальному матчі нашого національного кубка.
Суперником Динамо став донецький Металург. Ще один наш гранд, Шахтар, протистоятиме одеському Чорноморцеві.
Перші матчі півфінальної стадії турніру відбудуться 19-го березня. Поєдинки у відповідь пройдуть 16-го квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter