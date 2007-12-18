Результати жеребкування Кубка України

Сьогодні визначилися пари команд, які сперечатимуться між собою за право зіграти у вирішальному матчі нашого національного кубка.

Суперником Динамо став донецький Металург. Ще один наш гранд, Шахтар, протистоятиме одеському Чорноморцеві.

Перші матчі півфінальної стадії турніру відбудуться 19-го березня. Поєдинки у відповідь пройдуть 16-го квітня.

Football.ua