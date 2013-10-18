Екс-воротар київського "Динамо" Богуш підписав контракт з ФК "Арсенал"
18:25, 18 жовтня 2013Спорт
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Воротар Станіслав Богуш, який раніше грав за київське "Динамо", підписав контракт з іншим столичним клубом - ФК "Арсенал".
Богуш гратиме в "Арсеналі" / Фото : sport-xl.net
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Про деталі контракту - на який термін його підписано і на яку суму - не повідомляється.
25 жовтня Богушу виповнюється 30 років. За свою кар'єру він виступав у командах «Металург» (Запоріжжя), «Динамо» (Київ), «Динамо-2» (Київ). Виступав за юнацькі збірні України. За збірну U-19 провів 5 матчів. За збірну U-21 провів 3 матчі.
За національну збірну України провів 2 матчі.
Дебютувати у новій команді Богуш може вже в неділю, 20 жовтня. Цього дня в рамках чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги відбудеться столичне дербі "Арсенал" - "Динамо".
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