Екс-воротар київського "Динамо" Богуш підписав контракт з ФК "Арсенал"

18:25, 18 жовтня 2013
Спорт
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Воротар Станіслав Богуш, який раніше грав за київське "Динамо", підписав контракт з іншим столичним клубом - ФК "Арсенал".

богуш / Фото : sport-xl.net

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Про деталі контракту - на який термін його підписано і на яку суму - не повідомляється.

25 жовтня Богушу виповнюється 30 років. За свою кар'єру він виступав у командах «Металург» (Запоріжжя), «Динамо» (Київ), «Динамо-2» (Київ). Виступав за юнацькі збірні України. За збірну U-19 провів 5 матчів. За збірну U-21 провів 3 матчі.

За національну збірну України провів 2 матчі.

Дебютувати у новій команді Богуш може вже в неділю, 20 жовтня. Цього дня в рамках чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги відбудеться столичне дербі "Арсенал" - "Динамо".

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