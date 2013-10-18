Екс-воротар київського "Динамо" Богуш підписав контракт з ФК "Арсенал"

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Про деталі контракту - на який термін його підписано і на яку суму - не повідомляється.

25 жовтня Богушу виповнюється 30 років. За свою кар'єру він виступав у командах «Металург» (Запоріжжя), «Динамо» (Київ), «Динамо-2» (Київ). Виступав за юнацькі збірні України. За збірну U-19 провів 5 матчів. За збірну U-21 провів 3 матчі.

За національну збірну України провів 2 матчі.

Дебютувати у новій команді Богуш може вже в неділю, 20 жовтня. Цього дня в рамках чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги відбудеться столичне дербі "Арсенал" - "Динамо".