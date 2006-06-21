Закінчився матч Аргентина – Голландія

У Франкфурті на стадіоні "Комерцбанк-Арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Аргентини і Голландії.

Для команд переможниць групи D результат їхнього матчу був важливішим, ніж для вже вибулих Кот д`Івуара та Сербії-Чорногорії. Ті, програвши, могли розслабитися і пограти у футбол, а Аргентина й Голландія мали поборотися за суперника в 1/8 фіналу – адже переможцеві діставалася Мексика, а не-переможцеві Португалія.

Два кутових біля воріт збірної Нідерландів на 6-й хвилині, м`яч забирає ван дер Сар. У відповідь атака Голландії - удар від воріт. На 17-й хвилині Карлос Тевес небезпечно бив по голландських воротах, але не влучив у дальній кут.

Два кутових були й на 25-й хвилині, причому вміло закручений Хуаном Пабло Рікельме м`яч воротар “вийняв” практично з-під штанги. Одразу ж небезпечний вихід на м`яч після подачі вільного з флангу – голландський гравець у боротьбі б`є в штангу своїх воріт. Одразу ж добрий далекий удар Родрігеса.

На 30-й хвилині Максі Родрігес за малим не вивів Аргентину вперед - м`яч пролетів поряд з «дев`яткою».

До самої перерви голландці залишалися помітно притиснуті активністю Аргентини, але до реалізації ігрової переваги справа так і не дійшла.

Рікельме пробив поряд із штангою на 53-й хвилині, Родрігес – вище воріт на 55-й. На 65-й Рікельме майже обіграв двох захисників у штрафній. За кілька секунд Тевес бив через себе, трохи не влучив по м`ячу. На 72-й хвилині ван дер Сар ледь відбив далекий удар Тевеса.

На 79-й голландці нарешті провели атаку. Після навісу зліва суддя зафіксував фол у нападі.

Зрештою 0:0, і Португалії дістаються голландці.