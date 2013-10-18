Претендентом на титул Кличка може стати українець

Бій Глазкова з Адамеком матиме статус відбіркового поєдинку за версією IBF - в ньому буде розігруватися другий рядок рейтингу цієї організації, повідомляє спеціалізований портал boxingnews.com.ua.

Згідно з рішенням IBF, переможець бою Глазков-Адамек побореться за статус офіційного претендента у фінальному раунді після того, як перша сходинка рейтингу цієї організації стане вакантною. А це станеться після поєдинку чемпіона IBF українця Володимира Кличка проти болгарина Кубрата Пулєва, який зараз і є офіційним претендентом на титул IBF у суперважкій вазі.

Таким чином, у разі перемоги Глазкова і успішного відстоювання титулу Кличком любителі боксу отримають шанс побачити бій за титул між двома українцями.

Бій Глазков-Адамек відбудеться 16 листопада в американському місті Верона (штат Нью-Йорк).