Запорізький «Мотор» програв матч гандбольної Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Запорізький клуб проводить свої домашні матчі Ліги чемпіонів у Палаці спорту «Локомотив» у Харкові, так як запорізький ДС «Юність» не відповідає нормам регламенту головного гандбольного євротурніру.

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У цьому матчі зустрічалися команди що займають четверте і п`яте місця в турнірній таблиці групи. І спочатку запорожці, які стоять вище в таблиці, впевнено доводили свою перевагу. Після першого тайму вони вигравали з рахунком 14:11.

Але в другій половині гри словенці зуміли спочатку наздогнати суперника (23:23), а за п`ять з половиною хвилин до кінця гри і зовсім створили перевагу в два голи - 26:28. У підсумку, запорожці програли з рахунком 29:32.

Кращим гравцем у складі української команди став Олег Скопінцев , який забив 9 голів.

Таким чином, після 4 турів «Мотор» пропустив вперед у турнірній таблиці «Целье», опустившись на п`яте місце. У запорожців залишилося 3 очки, в той час, як у словенців тепер 4 бали.