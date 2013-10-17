Українка виграла золото й бронзу в перший день етапу Кубка світу з плавання
Українська плавчиха Дарина Зевіна завоювала дві медалі – золото й бронзу - у перший день четвертого етапу Кубку світу FINA з плавання на короткій воді в Дубаях (ОАЕ).
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Зевіна фінішувала першою на 200 м на спині за 2:01.66. Вона випередила майже на 4 секунди олімпійську призерку австралійку Емілі Сібом, яка фінішувала другою (2:05.04). Третьою фінішувала рекордсменка світу угорка Катінка Хоссу (2:05.42).
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Також сьогодні Зевіна виборола бронзу на 50 м на спині. Вона фінішувала за 27.13. Такий же самий результат на цій дистанції показала і Катінка Хоссу. Золото здобула чемпіонка Європи полька Олександра Урбанчук (26.70), срібло – Емілі Сібом (26.93).
На четвертому етапі Кубку світу FINA з плавання на короткій воді Україну представляють Дарина Зевіна та Ганна Дзеркаль.