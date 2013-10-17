«Донбас » програв матч регулярного чемпіонату КХЛ «Торпедо»
20:34, 17 жовтня 2013Спорт
315
У Нижньому Новгороді завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому місцеве "Торпедо" обіграло український «Донбас» (Донецьк) з рахунком 1:0.
"Донбас" займає п'яте місце в турнірній таблиці
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
У цьому матчі зійшлися команди, які грають у різних конференціях. «Донбас» на Заході займає 5-е місце, а « Торпедо» на Сході - 8-е.
Матч вийшов завзятим, з невеликою кількістю гольових моментів і одним єдиним голом. У середині третього періоду відзначився гравець нижегородської команди Тім Брент.
Читайте також: «Донбас» перервав безвиграшну серію
Таким чином, після 17 ігор регулярної першості у «Донбасу» залишилося 28 очок і команда як і раніше займає п'яте місце в турнірній таблиці.
Це був перший з чотирьох матчів «Донбасу» у виїзній серії. Попереду у команди ігри в Казані («Ак Барс»), Чехові («Витязь») і Москві («Динамо»).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter