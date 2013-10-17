Український тенісист Долгополов програв матч другого кола "Кубка Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Для Долгополова це була перша гра на турнірі, що проходить у Москві. Від матчу першого кола сильного тенісиста України було звільнено завдяки його високому рейтингу. Киянин, який входить у ТОР-40 кращих спортсменів світу, на цьому турнірі був посіяний організаторами під 4-м номером.

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У матчі із Зозуліним представник України спочатку видавався фаворитом, але хід гри показав, що наприкінці сезону Долгополов відчував певні проблеми з фізичною формою. В обох сетах казахстанець добивався вирішального успіху в кінцівці.

Долгополов був останнім представником України, який продовжував боротьбу в турнірі. Раніше з боротьби вибули Сергій Стаховський, Олександр Нєдовєсов, Леся Цуренко і Еліна Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, "Кубок Кремля" проходить в Москві в спорткомплексі "Олімпійський" з 12 по 20 жовтня.