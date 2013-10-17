Тренер збірної Сан-Марино пішов з посади

Головний тренер збірної Сан-Марино з футболу Джампаоло Мацца, який керував командою у відбірному циклі Чемпіонату світу 2014 року, залишив посаду.

Про це повідомляє Sport-express.ru з посиланням на Sport Mediaset.

Тренер після закінчення відбіркового турніру подав у відставку за власним бажанням.

Гравці збірної Сан-Марино програли всі десять матчів, пропустивши у свої ворота 54 голи і забивши лише один - у ворота збірної Польщі.

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Як відомо, збірна Сан-Марино двічі програла збірній України - у Львові (0:9) і в себе вдома в Сарравалле (0:8).

Мацца пропрацював на посту тренера збірної Сан-Марино 15 років - з 1998 року.

Це вже друга відставка за підсумками відбірного турніру ЧС-2014 в групі Н. Напередодні позбувся свого поста головний тренер збірної Польщі Вальдемар Форналік.