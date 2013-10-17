Визначився склад першої корзини на жеребкуванні Чемпіонату світу з футболу-2014

Як повідомляє сайт Football.ua, у «матки» груп потрапили: Бразилія як країна-господиня ЧС, а також Іспанія, Німеччина, Аргентина, Колумбія, Бельгія, Уругвай (умовно) і Швейцарія.

Якщо станеться сенсація і Уругвай не зможе обіграти в плей-офф раунді відбору до ЧС Йорданію, то його місце в першій корзині займуть Нідерланди або Італія, яка опустилася в рейтингу на чотири позиції через два нічийні результати в завершальних матчах відбору проти Данії (2:2) і Вірменії (2:2). У фіналіста останнього ЧС і фіналіста Євро-2012 однаковий рейтинг – вони розділили 8-е і 9-е місце.

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Решту корзин визначатиме не так рейтинг, як географічний принцип, аби максимально розвести команди з одного континенту по різних групах.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2014 пройде 6 грудня в бразильському місті Коста-ду-Саюпе (штат Баїя).

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла друге місце в європейському відбірному турнірі в групі Н і потрапила в плей-офф турніру, матчі якого відбудуться 15 і 19 листопада. Суперник збірної України визначиться в жеребкуванні, яке відбудеться 21 жовтня. Переможець плей-офф одержить путівку на чемпіонат.